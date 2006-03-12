Леонид Слуцкий: «Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими защитниками в стране»

Бывший главный тренер и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал решение братьев Березуцких завершить выступления за национальную команду.

– Мне кажется, Вася предельно честно и искренне объяснил все в интервью. Моя позиция: Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне.

Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

– Но в целом то, что сборная России ищет варианты среди тех, кому сильно за 30 – это грустно?

– С какой стороны посмотреть. Про 40-летнего Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности, – отметил Слуцкий.