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    Леонид Слуцкий: «Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими защитниками в стране»

    Теги ЦСКА Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия сборная России

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал решение братьев Березуцких завершить выступления за национальную команду.

    – Мне кажется, Вася предельно честно и искренне объяснил все в интервью. Моя позиция: Березуцкие и Игнашевич продолжают быть лучшими центральными защитниками в стране. Но только они чувствуют, насколько они будут готовы и конкурентоспособны на совсем другом уровне.

    Мы обязаны уважать их решение, они всей карьерой заслужили это право, не давая усомниться в своей патриотичности и малейшем желании помочь, если бы к этому были какие-то предпосылки.

    – Но в целом то, что сборная России ищет варианты среди тех, кому сильно за 30 – это грустно?

    – С какой стороны посмотреть. Про 40-летнего Буффона никто же не говорит, что это грустно относительно итальянской вратарской школы. Все говорят о величии Буффона. И если рассуждать с этой стороны, то есть глыбы, которые на протяжении 16-17 лет держат высочайший уровень. Мы были свидетелями целой эпохи, в которой играли очень сильные центральные защитники и очень большие личности, – отметил Слуцкий.

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