«Интер» и «Милан» попробуют летом приобрести у «Реала» Ковачича

«Интер» и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Матео Ковачича этим летом.
Хорватский хавбек ранее выступал в составе «нерадзурри», откуда перебрался в Мадрид в 2016 году за 29 миллионов евро.
«Интер» хотел вернуть 23-летнего игрока еще в январе, однако королевский клуб отказался с ним расставаться.
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио продолжит работу по возвращению Ковачича летом, однако клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Милана».
Массимилиано Мирабелли, занимающий пост спортивного директора «россонери», ранее работал в «Интере» и является большим поклонником Ковачича.
Помешать «Милану» может тот факт, что клуб, возможно, столкнется с ограничениями по трансферам из-за правил финансового фэйр-плей.