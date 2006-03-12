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    «Интер» и «Милан» попробуют летом приобрести у «Реала» Ковачича

    Теги Интер Милан Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Матео Ковачич Пьеро Аузилио Массимилиано Мирабелли

    «Интер» и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» Матео Ковачича этим летом.

    Хорватский хавбек ранее выступал в составе «нерадзурри», откуда перебрался в Мадрид в 2016 году за 29 миллионов евро.

    «Интер» хотел вернуть 23-летнего игрока еще в январе, однако королевский клуб отказался с ним расставаться.

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио продолжит работу по возвращению Ковачича летом, однако клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Милана».

    Массимилиано Мирабелли, занимающий пост спортивного директора «россонери», ранее работал в «Интере» и является большим поклонником Ковачича.

    Помешать «Милану» может тот факт, что клуб, возможно, столкнется с ограничениями по трансферам из-за правил финансового фэйр-плей.

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