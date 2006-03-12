«Интер» и «Милан» попробуют летом приобрести у «Реала» Ковачича

и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «Реала» этим летом.

Хорватский хавбек ранее выступал в составе «нерадзурри», откуда перебрался в в 2016 году за 29 миллионов евро.

«Интер» хотел вернуть 23-летнего игрока еще в январе, однако королевский клуб отказался с ним расставаться.

Спортивный директор «Интера» продолжит работу по возвращению Ковачича летом, однако клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Милана».

, занимающий пост спортивного директора «россонери», ранее работал в «Интере» и является большим поклонником Ковачича.

Помешать может тот факт, что клуб, возможно, столкнется с ограничениями по трансферам из-за правил финансового фэйр-плей.