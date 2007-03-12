Голкипер «Лиона» Лопеш: «ЦСКА – сильная команда, но нам нужно их пройти»

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш поделился ожиданиями от первого матча с ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы.

​– Как оцениваете разницу в результатах, которая есть у “Лиона” в чемпионате и Лиге Европы?

– Каждый турнир разный. Футболисты в каждом матче работают над тем, чтобы победить, но получается не всегда. Наверное, все дело в концентрации. Не всегда удается ее сохранить.

– Финал Лиги Европы пройдет в Лионе. Для игроков это является дополнительной мотивацией выиграть турнир?

– У нас не получилось выиграть Кубок Франции. Поэтому сейчас Лига Европы приобретает для нас особое значение, это правда.

– Насколько тяжело играть постоянно на выезде?

– Это часть нашей работы, нашей профессии. Самое главное – играть от первой до последней минуты. Нам нужно пройти ЦСКА, это сильная команда.

– Насколько для вас привычно будет играть в такую холодную погоду?

– Немного необычные для нас условия. Как вышил из самолета, сразу почувствовали, как холодно в Москве. Но как прозвучит стартовый свисток, мы будем играть, не обращая внимания на погоду.

– Вы один из самых возрастных игроков в команде. Чувствуете себя «дядькой»?

– Есть такое. Для меня главное находить нужные слова в правильный момент. У нас в команде хороший сплав опыта и молодости.

– Неудачи в чемпионате сказываются на атмосферу в коллективе?

–У нас прекрасная атмосфера в команде. Нам просто не надо держать в голове те неудачи, которые нас преследовали последнее время.

– Что знаете о ЦСКА и кого из игроков можете выделить?

– Я бы не стал выделять отдельных игроков. Знаю, что это очень крепкая команда. Тот факт, что они дошли до этой стадии Лиги Европы, много говорит. Мы понимаем, что нам завтра будет непросто, – сказал Лопеш.