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    На стадионе «Крыльев Советов» освещают и подогревают поле системой агроламп

    Теги Крылья Советов Кубок России ФНЛ фото стадион Металлург стадионы

    «Крылья Советов» ведут работу по приведению в порядок поля домашнего стадиона команды «Металлург».

    На арене самарского клуба установлены и подключены две системы искусственной досветки газонов.

    Агролампы нагревают участки поля через укрывное покрытие. В дальнейшем планируется освещать и нагревать открытые участки газона. Относительная легкость установок позволяет перемещать их по всей площади поля, сообщает официальный сайт «Крыльев».

    Работа световых установок значительно влияет на рост газонной травы в зимних условиях при недостатке естественного освещения.

    Также службы стадиона продолжают проводить комплекс агротехнических работ по подготовке поля. Помимо этого в рамках подготовки «Металлурга» к матчу 27-го тура первенства ФНЛ против «Тюмени» ежедневно проходит чистка трибун и проходов на стадион.

    28 февраля матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» был перенесен на 4 апреля из-за холодной погоды.

    Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

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