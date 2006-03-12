На стадионе «Крыльев Советов» освещают и подогревают поле системой агроламп

«Крылья Советов» ведут работу по приведению в порядок поля домашнего стадиона команды «Металлург».

На арене самарского клуба установлены и подключены две системы искусственной досветки газонов.

Агролампы нагревают участки поля через укрывное покрытие. В дальнейшем планируется освещать и нагревать открытые участки газона. Относительная легкость установок позволяет перемещать их по всей площади поля, сообщает официальный сайт «Крыльев».

Работа световых установок значительно влияет на рост газонной травы в зимних условиях при недостатке естественного освещения.

Также службы стадиона продолжают проводить комплекс агротехнических работ по подготовке поля. Помимо этого в рамках подготовки «Металлурга» к матчу 27-го тура первенства против «Тюмени» ежедневно проходит чистка трибун и проходов на стадион.

28 февраля матч Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» был перенесен на 4 апреля из-за холодной погоды.

Фото: официальный сайт