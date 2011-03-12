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    «Спартак» продлит контракт с Каррерой, если команда финиширует в тройке

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Московский «Спартак» намерен летом продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой, если красно-белые финишируют в тройке.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, попадание в Лигу чемпионов является задачей-минимумом для действующих чемпионов России. Напомним, путевку в главный европейский клубный турнир получают призеры премьер-лиги.

    Отмечается также, что в «Спартаке» довольны работой Карреры и рассчитывают, что в следующем сезоне итальянец в любом случае продолжит работу в клубе.

    Итальянский специалист пришел в «Спартак» летом 2016 года на должность помощника Дмитрия Аленичева и после его отставки в августе того же года стал исполняющим обязанности тренера команды. Позднее итальянец был утвержден главным тренером «Спартака». Именно Каррера привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству.

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