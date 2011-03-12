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    КДК оштрафовал тульский «Арсенал» на 100 тысяч рублей и не отменил удаление Родолфо

    Теги Родолфо премьер-лига Россия болельщики Ахмат КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комитета по поводу потасовки в матче тульского «Арсенала» и «Ахмата».

    «За использование пиротехники болельщиками «Арсенала» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также было удаление футболиста «Ахмата» Родолфо.

    Клуб «Ахмат» направил в КДК письмо с просьбой об отмене красной карточки. «Ахмат» считает, что эпизод тянул на желтую карточку. Мы направили данную просьбу клуба в контрольно-квалификационную комиссию.

    Сегодня утром мы получили ответ, что нет оснований предъявлять судье претензии, ведь была представлена очень короткая видеозапись. Комиссия рекомендовала не отменять красную карточку.

    КДК пришлось рассматривать это дело с учетом того, что красная карточка у него есть. Мы не увидели особо большой агрессии со стороны игрока, поэтому решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме одного матча автоматически», – сказал Григорьянц.

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