Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Игнатьев о сейве в матче со «Спартаком»: «Просто сыграл по эпизоду»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Владислав Игнатьев

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал свой сейв в матче 21-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

    – Семин назвал ваш сейв чудом. Чувствуете себя волшебником?

    – Да нет. Просто сыграл по эпизоду. Оказался ближе к воротам. Смысла не было держать соперника. Когда увидел, что мяч отскочил к Самедову, побежал назад. Еще хорошо, что Гиля перекрывал удар. Иначе, Саша бил бы в ближний угол. А так – спартаковец послал мяч в дальний, и мне это помогло.

    – Если бы не спасли «Локо» в том эпизоде, отыграть один мяч по такому матчу было бы крайне сложно?

    – Вы знаете, мы же и 0:2 уступали «Спартаку» в первом туре, но вернулись в игру. Конечно, тяжело созидать в таких условиях. И вообще неизвестно, как бы все дальше складывалось. Может быть, отыгрались бы, а может, напротив и второй еще пропустили. Сейчас, наверное, уже нет смысла загадывать. А вообще не надо делать из меня героя. Мы все делаем одно дело. Все сражались, бились. Заслужили эту ничью, – сказал Игнатьев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться