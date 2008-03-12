Губернатор Приморья: «Задача «Луча» – быть в РФПЛ»

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поставил перед «Лучом-Энергией» задачу вернуться в РФПЛ.

«Задача – быть в высшей лиге. Мы для этого все делаем. Хотим, чтобы и в «Адмирале», и в «Луче» играли наши ребята с края. Никаких американцев, канадцев, афроамериканцев у нас не будет.

Нам необходим мощный комплекс где-то на 20 тысяч посадочных мест. В ближайшие три недели будем решать этот вопрос с градостроительным советом. Потом начнем опрос горожан. Без их одобрения строить не будем.

Реконструкцию стадиона «Динамо» не рассматриваем, иначе «Лучу» придется играть в Хабаровске, другой площадки для выступления на этом уровне у нас нет. А строительство нового стадиона может занять 3–5 лет», — сказал Тарасенко.

После 26 туров клуб из Владивостока занимает в таблице 15-е место.