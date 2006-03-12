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    Газзаев о футболе в мороз: «Сезон стоило возобновить в конце марта и играть по два матча в неделю»

    Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия календарь

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал возобновление чемпионата России.

    — Начало очень важного и во многом решающего этапа чемпионата было омрачено погодными условиями. Очевидно, что РФС и РФПЛ не учли климатические условия. Подобные погодные условия можно было предугадать.

    Понимаю, столь ранний старт связан с грядущим чемпионатом мира, но игры проводились в неприемлемых условиях, и это привело к повышенному травматизму среди игроков. Думаю, сезон стоило возобновить в конце марта. Морозы серьезно повлияли и на качество самого футбола, и на посещаемость стадионов. Все-таки начало чемпионата всегда должно быть более праздничным, но сейчас этого не ощущалось.

    В итоге, несмотря на эмоциональную заряженность футболистов, мы увидели мало голов и много травм. К примеру, в матче «Краснодар» – «Ростов», который проходил при хороших условиях и на отличном газоне, было много забитых мячей, и мы видели игру хорошего уровня.

    — КХЛ пошла на серьезные уступки сборной ради выступления на Олимпиаде. Что делает РФПЛ для национальной команды в преддверии ЧМ-2018?

    — Думаю, достаточно. Тот же чемпионат страны возобновился так рано, чтобы после окончания сезона дать игрокам больше времени на восстановление и подготовку к мундиалю.

    Но с другой стороны, сейчас мы видим, что это решение приводит к травмам футболистов национальной команды. Возможно, стоило начать позднее, но при этом играть по два матча в неделю, – сказал Газзаев.

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