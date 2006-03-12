Валерий Газзаев: «Разговоры о возвращении к системе «весна – осень» нужно прекратить раз и навсегда»

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о системе проведения чемпионата России.

— Возобновились разговоры о возвращении к проведению чемпионата по системе «весна – осень». Стоит ли после ЧМ-2018 вернуться к этому формату?

— Когда люди шарахаются из стороны в сторону, это говорит о неуверенности и непрофессионализме. У нас постоянно: то нужен лимит, то не нужен, то система «весна – осень», то «осень – весна». Нужно провести глубочайший анализ и определиться, что же нам нужно.

Лично я считаю, что нет никакой надобности в возвращении к старой системе. Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами. Тем более при старой системе во время чемпионатов мира и Европы наш турнир останавливался на месяц. Зачем это вообще нужно?

И погодные условия тут ни при чем. Даже если начинаем чемпионат весной, мы все равно заканчиваем его в декабре или конце ноября. В чем тогда принципиальная разница в климатических условиях? Тем более наши клубы, попавшие в еврокубки, все равно будут играть по европейскому календарю.

Разговоры о возвращении на систему «весна – осень» нужно прекратить раз и навсегда, – сказал Газзаев.