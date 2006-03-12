Карвахаль повторил рекорд ЛЧ, проведя 24 матча без поражений

«Реал» обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:1, 2:1).
Защитник королевского клуба Дани Карвахаль, полностью отыгравший ответную игру, повторил рекорд турнира по серии матчей без поражений для отдельных футболистов.
Карвахаль не проигрывает в ЛЧ уже три года в 24 матчах подряд. Столько же игр без поражений 8 лет назад провели в составе «Манчестер Юнайтед» Нани и Патрис Эвра.
Последнее поражение в Лиге чемпионов Карвахаль потерпел в мае 2015 года в матче 1/2 финала против «Ювентуса» (1:2).
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ».