Карвахаль повторил рекорд ЛЧ, проведя 24 матча без поражений

обыграл «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (3:1, 2:1).

Защитник королевского клуба , полностью отыгравший ответную игру, повторил рекорд турнира по серии матчей без поражений для отдельных футболистов.

Карвахаль не проигрывает в ЛЧ уже три года в 24 матчах подряд. Столько же игр без поражений 8 лет назад провели в составе Нани и Патрис Эвра.

Последнее поражение в Лиге чемпионов Карвахаль потерпел в мае 2015 года в матче 1/2 финала против «Ювентуса» (1:2).

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ».