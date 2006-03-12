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    Тимо Вернер: «Между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» выберу последних

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тимо Вернер

    21-летний немец рассказал о том, в какой клуб премьер-лиги хотел бы перейти.

    Вернера часто связывают с переходом в команду Юргена Клоппа, поскольку туда уже отправился Наби Кейта, партнер форварда по «РБ Лейпциг».

    Однако, Тимо Вернер в интервью для FourFourTwo заявил, что предпочтет перейти в «Манчестер Юнайтед»

    «Я с детства болею за обе команды, но воплотить свою мечту играть в премьер-лиге хочу под руководством Моуринью», — сказал нападающий «РБ Лейпциг»

    Тимо Вернер забил 37 мячей за 65 игр в бундеслиге.

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