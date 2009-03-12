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    Николай Гуляев: «Ошибки с выходом зрителей из «Лужников» на матче с Бразилией не повторятся»

    Теги Лужники сборная Бразилии сборная России болельщики ЧМ-2018 товарищеские матчи (сборные) стадионы

    Руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев рассказал об организационной подготовке к проведению товарищеского матча между сборными России и Бразилии на стадионе «Лужники» 25 марта.

    В ноябре прошлого года болельщики, посетившие товарищескую встречу Россия – Аргентина (0:1) в «Лужниках» столкнулись с серьезными проблемами при выходе со стадиона по завершении игры. Это был первый для арены матч после реконструкции.

    «Москва готова принять чемпионат мира. Вся инфраструктура города готова к приему большого количества гостей – и спортивная, и транспортная части, и обеспечение безопасности. Это касается и гостиничной инфраструктуры

    Мы учтем негативные моменты, которые были при проведении первого тестового матча. Но для этого тестовые матчи и проводятся, чтобы вскрыть все проблемы и провести семь матчей турнира в «Лужниках» в нормальном и плановом режиме.

    Определенные проблемы были, но сейчас мы совместно разрабатываем план и транспортного, и пешеходного выхода. Думаю, не повторим ошибок 11 ноября», – заверил Гуляев.

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