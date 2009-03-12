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    «Локомотив» подал апелляцию в CAS на решение ФИФА о выплате Биличу 300 тысяч евро

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Славен Билич ФИФА CAS

    «Локомотив» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о расторжении контракта с хорватским тренером Славеном Биличем.

    12 марта CAS рассмотрит апелляцию «Локо» на решение ФИФА о выплате Биличу 300 тысяч евро за досрочное расторжение соглашения в 2013 году.

    Досрочное расторжение контракта с Биличем предусматривало выплату хорвату компенсации в размере нескольких миллионов евро, однако из-за упавшего курса рубля «Локо» настаивал на выплате по курсу 2013 года.

    Изначально клуб вообще отрицал наличие пункта о компенсации.

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