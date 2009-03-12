«Локомотив» подал апелляцию в CAS на решение ФИФА о выплате Биличу 300 тысяч евро

ив» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о расторжении контракта с хорватским тренером .

12 марта CAS рассмотрит апелляцию на решение ФИФА о выплате Биличу 300 тысяч евро за досрочное расторжение соглашения в 2013 году.

Досрочное расторжение контракта с Биличем предусматривало выплату хорвату компенсации в размере нескольких миллионов евро, однако из-за упавшего курса рубля настаивал на выплате по курсу 2013 года.

Изначально клуб вообще отрицал наличие пункта о компенсации.