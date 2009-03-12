Муравьев покинет пост гендиректора «Динамо»

Генеральный директор московского Евгений Муравьев в ближайшее время покинет свой пост.

Недавно 56-летний менеджер покинул и пост управляющего финансово-имущественного блока в Центральном совете Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) .

В число кандидатов на смену Муравьеву в клубе входят Дмитрий Балашов, занимающий аналогичную должность в тульском , заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров и бывший гендиректор «Динамо» .

«Динамо», набрав 23 очка в 21-м туре, занимает 13-е местов таблице РФПЛ.