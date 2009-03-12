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    Муравьев покинет пост гендиректора «Динамо»

    Теги Дмитрий Иванов премьер-лига Россия Динамо Москва отставки Арсенал Тула Дмитрий Балашов Евгений Муравьев

    Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев в ближайшее время покинет свой пост.

    Недавно 56-летний менеджер покинул и пост управляющего финансово-имущественного блока в Центральном совете Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

    В число кандидатов на смену Муравьеву в клубе входят Дмитрий Балашов, занимающий аналогичную должность в тульском «Арсенале», заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров и бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.

    «Динамо», набрав 23 очка в 21-м туре, занимает 13-е местов таблице РФПЛ.

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