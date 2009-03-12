Сергей Игнашевич: «Цель ЦСКА – пройти как можно дальше в Лиге Европы. Мы не собираемся выбрасывать белый флаг»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матчей с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Матчи 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды», может, и не останутся в футбольной истории, но мы прошли дальше, а это самое главное.

Чемпионат возобновился 3 марта, а до этого мы уже сыграли два официальных матча. Мы постепенно восстанавливаем наш рабочий ритм. Мы повысим наш уровень игры в матче против , мы хотим завершить сезон красиво.

Наша сила в командном сплаве молодости и опыта. У нас хватает опытных игроков, но есть и молодые ребята, которые могут изменить ситуацию и проявить себя.

Мы были расстроены проигрышем «Манчестер Юнайтед» в игре с «Базелем». Если бы «Базель» проиграл, у нас был бы отличный шанс пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Нам удалось набрать девять очков, чего раньше не было никогда.

Но мы рады выступать в . Это плей-офф, поэтому наша цель – пройти как можно дальше. Мы не собираемся выбрасывать белый флаг», – сказал Игнашевич.