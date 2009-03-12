Виталий Мутко: «В ближайшие 10 дней будут сданы 6 стадионов к ЧМ»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки к .

«До старта чемпионата мира осталось 100 дней. Мы убеждены, что сможем сделать все задуманное. За предстоящие 10 дней завершим строительство оставшихся шести стадионов – оно в принципе завершено, но сейчас идет процесс сдачи-приема.

Объект в Самаре будет сдан в апреле, остальные никаких тревог не вызывают. Города готовятся, концепция безопасности утверждена. Надеюсь, ЧМ пройдет на самом высоком уровне», – сказал Мутко.

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