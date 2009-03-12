Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Алан Дзагоев: «Немного знаю о нынешнем «Лионе», но уверен, что мы можем пройти дальше»

    Теги ЦСКА Лион Сент-Этьен премьер-лига Россия Лига Европы Алан Дзагоев

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матчей с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Честно говоря, я немного знаю об этой команде. Помню тот состав, когда за них играли Жуниньо, Бензема и Рибери (последний не выступал за «Лион» – прим. Sports.ru), если не ошибаюсь, в то время я знал о «Лионе» больше.

    Недавно «Лион» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 1:1, и я посмотрел их состав на тот матч. Я слышал, что это хорошая команда, с которой будет сложно, потому что они очень хотят сыграть в домашнем финале Лиги Европы в конце сезона на своем стадионе.

    Мы хорошо начали сезон и хотим продолжать в том же духе. Муса поможет нам забивать больше голов. Важно избегать травм, потому что у нас не такая длинная скамейка. Любая потеря может повлиять на результаты. Но я уверен, что мы можем пройти дальше в этом турнире.

    Конечно, мы все были разочарованы [вылетом с группового этапа ЛЧ], особенно после победы над «Бенфикой». Мы надеялись на победу «Ман Юнайтед» в Базеле и на проигрыш «Базеля» «Бенфике».

    Мы делали все возможное до последнего дня, хотя понимали, что будет очень сложно. Мы хорошо сыграли в Манчестере, важно было не проиграть после поражения в первом матче. Особенно нас расстроило поражение «МЮ» в Базеле.

    Но Лига Европы остается отличным еврокубком. Это замечательный источник мотивации для ЦСКА», – сказал Дзагоев.

    Лучшие конторы со всего мира — в рейтинге зарубежных букмекеров от Sports.ru

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться