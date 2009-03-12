Алан Дзагоев: «Немного знаю о нынешнем «Лионе», но уверен, что мы можем пройти дальше»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матчей с в 1/8 финала Лиги Европы.

«Честно говоря, я немного знаю об этой команде. Помню тот состав, когда за них играли Жуниньо, Бензема и Рибери (последний не выступал за – прим. Sports.ru), если не ошибаюсь, в то время я знал о больше.

Недавно «Лион» сыграл вничью с со счетом 1:1, и я посмотрел их состав на тот матч. Я слышал, что это хорошая команда, с которой будет сложно, потому что они очень хотят сыграть в домашнем финале Лиги Европы в конце сезона на своем стадионе.

Мы хорошо начали сезон и хотим продолжать в том же духе. Муса поможет нам забивать больше голов. Важно избегать травм, потому что у нас не такая длинная скамейка. Любая потеря может повлиять на результаты. Но я уверен, что мы можем пройти дальше в этом турнире.

Конечно, мы все были разочарованы [вылетом с группового этапа ЛЧ], особенно после победы над «Бенфикой». Мы надеялись на победу в Базеле и на проигрыш «Базеля» «Бенфике».

Мы делали все возможное до последнего дня, хотя понимали, что будет очень сложно. Мы хорошо сыграли в Манчестере, важно было не проиграть после поражения в первом матче. Особенно нас расстроило поражение «МЮ» в .

Но Лига Европы остается отличным еврокубком. Это замечательный источник мотивации для ЦСКА», – сказал Дзагоев.

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