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    Себальос может перейти в «Рому»

    Теги Рома Реал Мадрид возможные трансферы Рамон Родригес Мончи Дани Себальос

    Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос недоволен своим нынешним положением в стане «сливочных» и намерен рассмотреть предложение римского клуба.

    По информации испанского издания Don Balon, «джаллоросси» всерьез заинтересованы в услугах 21-летнего хавбека. Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи является давним почитателем таланта испанца, и, учитывая скудную игровую практику Себальоса, постарается сыграть на этом факторе, чтобы переманить игрока в столицу Италии.

    Себальос уже дал понять Флорентино Пересу, что вариант продолжения карьеры в Риме привлекателен для него со спортивной точки зрения. Впрочем талантливому футболисту было предложено повременить с окончательным решением, учитывая шаткое положение нынешнего главного тренера Зинедина Зидана. Добавим, что на Себальоса также претендует английский «Ливерпуль».

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