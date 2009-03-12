Себальос может перейти в «Рому»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос недоволен своим нынешним положением в стане «сливочных» и намерен рассмотреть предложение римского клуба.

По информации испанского издания Don Balon, «джаллоросси» всерьез заинтересованы в услугах 21-летнего хавбека. Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи является давним почитателем таланта испанца, и, учитывая скудную игровую практику Себальоса, постарается сыграть на этом факторе, чтобы переманить игрока в столицу Италии.

Себальос уже дал понять Флорентино Пересу, что вариант продолжения карьеры в Риме привлекателен для него со спортивной точки зрения. Впрочем талантливому футболисту было предложено повременить с окончательным решением, учитывая шаткое положение нынешнего главного тренера Зинедина Зидана. Добавим, что на Себальоса также претендует английский «Ливерпуль».