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    Директор «Амкара» о переигровке матча с «Зенитом»: «Получили документы из КДК. Изучаем»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия КДК РФС Денис Маслов

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал требование «Зенита» аннулировать итог матча 21-го тура премьер-лиги (0:0).

    ─ Как восприняли идею «Зенита» аннулировать матч?

    ─ Мы только что получили документы из КДК. Изучаем.

    ─ То есть пока нечего сказать?

    ─ Ни пока, ни потом…такие вещи как комментировать…

    ─ Не считаете, что это нонсенс?

    ─ Мне никогда ничего не кажется, я всегда изучаю правовые документы.

    ─ От «Амкара» на заседание КДК в Москву 7 марта кто-то отправится?

    ─ Нас приглашают. Думаю, что обязательно кто-то будет, – сказал Маслов.

    Напомним, что «Зенит» пытается переиграть матч из-за того, что защитнику пермяков Николаю Зайцеву не была показана красная карточка. При этом в игру футболист «Амкара» не вернулся.

    «Зенит» хочет переиграть матч с «Амкаром». Это возможно?

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