Директор «Амкара» о переигровке матча с «Зенитом»: «Получили документы из КДК. Изучаем»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал требование «Зенита» аннулировать итог матча 21-го тура премьер-лиги (0:0).
─ Как восприняли идею «Зенита» аннулировать матч?
─ Мы только что получили документы из КДК. Изучаем.
─ То есть пока нечего сказать?
─ Ни пока, ни потом…такие вещи как комментировать…
─ Не считаете, что это нонсенс?
─ Мне никогда ничего не кажется, я всегда изучаю правовые документы.
─ От «Амкара» на заседание КДК в Москву 7 марта кто-то отправится?
─ Нас приглашают. Думаю, что обязательно кто-то будет, – сказал Маслов.
Напомним, что «Зенит» пытается переиграть матч из-за того, что защитнику пермяков Николаю Зайцеву не была показана красная карточка. При этом в игру футболист «Амкара» не вернулся.
«Зенит» хочет переиграть матч с «Амкаром». Это возможно?
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