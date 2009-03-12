Директор «Амкара» о переигровке матча с «Зенитом»: «Получили документы из КДК. Изучаем»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал требование аннулировать итог матча 21-го тура премьер-лиги (0:0).

─ Как восприняли идею аннулировать матч?

─ Мы только что получили документы из КДК. Изучаем.

─ То есть пока нечего сказать?

─ Ни пока, ни потом…такие вещи как комментировать…

─ Не считаете, что это нонсенс?

─ Мне никогда ничего не кажется, я всегда изучаю правовые документы.

─ От на заседание КДК в Москву 7 марта кто-то отправится?

─ Нас приглашают. Думаю, что обязательно кто-то будет, – сказал Маслов.

Напомним, что «Зенит» пытается переиграть матч из-за того, что защитнику пермяков Николаю Зайцеву не была показана красная карточка. При этом в игру футболист не вернулся.

«Зенит» хочет переиграть матч с «Амкаром». Это возможно?

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