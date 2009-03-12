Президент «Торпедо» Еленцева: «Не хотелось бы, чтобы меня сравнивали со Смородской»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева рассказала о задачах клуба.

– Предыдущая женщина в РФПЛ оставила о себе довольно противоречивые впечатления. Вы знакомы с Ольгой Смородской?

– Лично – нет. Мне не хотелось бы, чтобы было какое-то сравнение меня с Ольгой Юрьевной. У нее свой путь. Надо оценивать ее не как женщину-президента футбольного клуба, а как руководителя футбольного клуба. Оценка работы должна исходить из действий руководителя. Без учета того, женщина это или мужчина.

– «Торпедо» при всей своей богатой истории сейчас сложный актив. Вы понимаете мотивацию главного акционера?

– Могу только сказать, что, обсуждая вопрос моего назначения, я очень четко поняла из нашей беседы, что он клуб не оставит и будет его поддерживать.

– Все долги, существовавшие в команде, уже закрыты?

– Пока нет, процесс закрытия продолжается. Долги были огромными и одним махом их не закроешь. Всю сумму мы уже обговаривали, никакого секрета в ней нет. Она составляет около одного миллиарда рублей.

Просто все это тянется много лет, есть моменты, которые еще со времен игры в РФПЛ не разрешены.

– Дела после Тукманова были в плачевном состоянии?

– Скрывать не буду – да. Это не тайна, все очевидно. Но ничего необычного или тайного я после него в кабинете не нашла. При смене акционера, достаточно долго работала команда аудиторов, все документы были проанализированы. Сейчас же не 90-е, все вопросы решаются мирным путем.

– У вас есть понимание сроков, за которые команда вернется в РФПЛ?

– Пока есть естественное желание в высшую лигу вернуться. Спорт существует ради побед. На вопросы о времени и сроках я пока, честно говоря, ответить не готова. Есть множество факторов, которые на это будут влиять. Но на следующий сезон перед командой будет стоять задача выхода в ФНЛ.

– Если «Арарат» вдруг весной сбавит обороты и перестанет претендовать на ФНЛ, вы готовы подняться на лигу выше?

– Во-первых, «Арарат» не единственный клуб, претендующий на выход в ФНЛ. Есть и другие конкуренты, с которыми нам предстоит вести борьбу весной. А, во-вторых, я не люблю загадывать. Команда будет играть на победу в каждом матче, это я вам могу обещать. А итоги будем подводить в конце мая, – сказала Еленцева.