Анатолий Капский: «Уже не те времена, когда игрокам платят по 15 тысяч долларов. Под БАТЭ нет шахты»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с полузащитником , который перешел в «Шахтер» из Караганды.

«Так случилось, что я приболел. Я с ним сам не разговаривал. Может быть, он бы и остался. Но не остался, потому что… Ну все не так! Я считаю, что было недопонимание в разговоре какое-то. Что там предложили зарплату ниже какого-то плинтуса…

Простите, но уже не те времена, когда надо по 13-15 тысяч долларов [в месяц] платить. Ребята, Лига Европы – это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги. У нас нет под нами шахты», – сказал Капский в эфире телеканала «Беларусь 5».