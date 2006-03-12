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    Анатолий Капский: «Уже не те времена, когда игрокам платят по 15 тысяч долларов. Под БАТЭ нет шахты»

    Теги высшая лига Беларусь БАТЭ Александр Володько Анатолий Капский

    Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал, почему клуб не стал продлевать контракт с полузащитником Александром Володько, который перешел в «Шахтер» из Караганды.

    «Так случилось, что я приболел. Я с ним сам не разговаривал. Может быть, он бы и остался. Но не остался, потому что… Ну все не так! Я считаю, что было недопонимание в разговоре какое-то. Что там предложили зарплату ниже какого-то плинтуса…

    Простите, но уже не те времена, когда надо по 13-15 тысяч долларов [в месяц] платить. Ребята, Лига Европы – это не тот турнир, который позволяет платить такие деньги. У нас нет под нами шахты», – сказал Капский в эфире телеканала «Беларусь 5».

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