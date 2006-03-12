В Италии в следующем сезоне будет Boxing Day. Трансферное окно закроется 18 августа

В следующем сезоне в итальянском футболе произойдут кардинальные перемены.

По словам президента Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго, чемпионат-2018/19 в серии А пройдет с 19 августа по 26 мая, а матч за – 12 августа, при этом место его проведения пока не известно.

В последнюю декаду декабря, 22-го, 26-го и 30-го числа, по аналогии с Англией (Boxing Day), состоятся рождественские матчи. Потом будет пауза, после чего чемпионат возобновится 20 января.

Летнее трансферное окно закроется 18 августа, за сутки до первого тура, зимнее – 19 января.