Зе Луиш, Боккетти и Ташчи могут вернуться в строй в марте

Глава медицинской службы Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированных игроков команды Зе Луиша, и Сердара Ташчи.

«У Зе Луиша повреждение мышц живота, но травма не такая серьезная, как в прошлый раз. Через 2-3 дня поймем, когда он сможет работать без ограничений.

У Боккетти повреждение мышц задней поверхности бедра, он получил его на тренировке за два дня до игры. Выбыл примерно на две недели.

Ташчи работает в тренажерном зале по индивидуальной программе и проходит курс реабилитации. У него сохраняются болевые ощущения, но есть и улучшения. Есть надежда, что все трое появятся на поле в марте», – сказал Вартапетов.