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    Зе Луиш, Боккетти и Ташчи могут вернуться в строй в марте

    Теги Спартак Сердар Ташчи Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия травмы Михаил Вартапетов Зе Луиш

    Глава медицинской службы «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии травмированных игроков команды Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Сердара Ташчи.

    «У Зе Луиша повреждение мышц живота, но травма не такая серьезная, как в прошлый раз. Через 2-3 дня поймем, когда он сможет работать без ограничений.

    У Боккетти повреждение мышц задней поверхности бедра, он получил его на тренировке за два дня до игры. Выбыл примерно на две недели.

    Ташчи работает в тренажерном зале по индивидуальной программе и проходит курс реабилитации. У него сохраняются болевые ощущения, но есть и улучшения. Есть надежда, что все трое появятся на поле в марте», – сказал Вартапетов.

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