Олег Шатов: «В центре поля могу больше раскрыть свой потенциал, чем на фланге»

Полузащитник Олег Шатов, права на которого принадлежат «Зениту», поделился впечатлениями от работы с главным тренером южан Игорем Шалимовым, рассказал о своей позиции на поле и адаптации в команде.

«Мы с Игорем Михайловичем знакомы давно – еще со времен, когда я играл в молодежной сборной, а он был ассистентом возглавлявшего эту команду Писарева. Он знает меня как футболиста, и в молодежке я играл именно на этой позиции – в центре полузащиты.

Вообще это амплуа – родное для меня. В детских и юношеских командах я всегда играл в центре поля, под нападающими, потом и в профессиональном футболе чаще всего располагался именно на этом месте. И только в «Зените» меня стали регулярно использовать в качестве флангового игрока.

Со временем у меня стало неплохо получаться, и я закрепился на этой позиции. Но в целом я все же увереннее чувствую себя в центре поля и, как мне кажется, в этом амплуа могу больше раскрыть свой потенциал. Хотя, с другой стороны, на позиции я никогда не зацикливаюсь и всегда готов сыграть там, где потребуется, где это необходимо для команды в данный момент.

Я коммуникабельный человек, и если люди идут мне навстречу, легко нахожу с ними общий язык. В коллективе меня приняли очень хорошо, ребята здесь дружелюбные, позитивные. Футбол, в который играет «Краснодар», мне, как атакующему игроку, очень близок. Я люблю атаковать, забивать, отдавать голевые передачи, и здесь это только приветствуется, поскольку вся команда заряжена на атаку.

Но и об обороне нельзя забывать, поэтому стараемся играть в сбалансированный футбол. Все 10 человек должны не только идти вперед и создавать моменты у чужих ворот, но и уметь отбирать мяч у соперника. Без этого сегодня никак», – сказал Шатов.