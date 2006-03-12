Андрей Будогосский: «Красный мяч нельзя было использовать, потому игроки одной из команд выступали в красной экипировке»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал использование желтого мяча в матче 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и (0:0).

– Мяч контрастировал с поверхностью поля. Во всяком случае, на своем телевизоре у меня не было проблем с тем, чтобы следить за игрой. Представьте себе, что использовали бы красный мяч!

– Почему его нельзя использовать?

– По той простой причине, что игроки одной из команд выступали в красной экипировке. Мнения некоторых комментаторов о том, что мяч с высоты стадиона не видно, удивляют – наверное, надо было занять место несколькими ярусами ниже, чтобы видеть футбол, – сказал Будогосский.

«Спартак» и «Локо» играли на снегу без красного мяча. Какого хрена?