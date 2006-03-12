Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Андрей Будогосский: «Красный мяч нельзя было использовать, потому игроки одной из команд выступали в красной экипировке»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Андрей Будогосский

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал использование желтого мяча в матче 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0).

    – Мяч контрастировал с поверхностью поля. Во всяком случае, на своем телевизоре у меня не было проблем с тем, чтобы следить за игрой. Представьте себе, что использовали бы красный мяч!

    – Почему его нельзя использовать?

    – По той простой причине, что игроки одной из команд выступали в красной экипировке. Мнения некоторых комментаторов о том, что мяч с высоты стадиона не видно, удивляют – наверное, надо было занять место несколькими ярусами ниже, чтобы видеть футбол, – сказал Будогосский.

    «Спартак» и «Локо» играли на снегу без красного мяча. Какого хрена?

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться