Гол Матича на последних минутах принес «МЮ» победу над «Кристал Пэлас»

В матче 29-го тура премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:3).
Полузащитник Неманья Матич забил победный гол на 91-й минуте.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Селхерст Парк»
- Голы:
- 1:0 – 11 Таунсенд, 2:0 – 48 ван Анхолт, 2:1 – 55 Смоллинг, 2:2 – 76 Лукаку, 2:3 – 90 Матич.
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 80), Серлот, Бентеке.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия (Шоу, 67), Смоллинг, Линделеф, Янг (Мата, 67), Мактомини (Рэшфорд, 46), Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.