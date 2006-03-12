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    Гол Матича на последних минутах принес «МЮ» победу над «Кристал Пэлас»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас

    В матче 29-го тура премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» (2:3).

    Полузащитник Неманья Матич забил победный гол на 91-й минуте.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:0, 1:3)
    Дата проведения
    5 марта, 23.00, «Селхерст Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Таунсенд, 2:0 – 48 ван Анхолт, 2:1 – 55 Смоллинг, 2:2 – 76 Лукаку, 2:3 – 90 Матич.
    Кристал ПэласХеннесси, Уан-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 80), Серлот, Бентеке.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия (Шоу, 67), Смоллинг, Линделеф, Янг (Мата, 67), Мактомини (Рэшфорд, 46), Матич, Погба, Лингард, Лукаку, Санчес.
    Предупреждения:
    Мактомини (42), Янг (57), Таунсенд (75), Матич (90).

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