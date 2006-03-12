Amazon выпустит документальный сериал совместно с Ла Лигой

Amazon объявил о сотрудничестве с Ла Лигой для создания сериала.

Сегодня компания представила проект Six Dreams – 6 серий об интересных людях из чемпионата Испании. Он выйдет в 2018 году.

Героями проекта станут полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо, полузащитник Иньяки Уильямс , президент «Эйбара» Амайя Горостиса, спортивный директор «Жироны», которая весной вышла в примеру, а сейчас занимает 7-е место Кике Карсель, экс-главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, который поборол рак, и полузащитник «Атлетико» .

В компании отмечают, что героев выбирали по насыщенности их биографии.

Кроме того, Amazon Prime снимает многосерийный фильм о внутренней жизни «Манчестер Сити» на протяжении сезона.

Ранее американская компания Netflix выпустила 3 серии документального фильма про «Ювентус».

У «Ман Сити» и «Ювентуса» будут свои сериалы. Зачем?

Сериал «Ювентуса» и Netflix – это мощнейший маркетинговый успех