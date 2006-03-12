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    «Зенит» подал протест на матч 21-го тура РФПЛ с «Амкаром»

    Теги Общероссийский профессиональный союз футболистов

    Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что представители петербургского «Зенита» подали протест после матча 21-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром». По его словам, сине-бело-голубые внесли запись в протокол встречи о работе главного арбитра встречи Владимира Сельдякова.

    «Зенит» подал протест на нарушение правил игры в матче с «Амкаром». Судья и инспектор матча, делегат игры, представители сторон будут присутствовать на заседании КДК, где будет разбираться этот вопрос», — цитирует Григорьянца ТАСС.

    Отмечается, что протест петербургского клуба связан с тем, что Сельдяков в концовке встречи показал вторую желтую карточку игроку «Амкара» Николаю Зайцеву. При этом он не показал ему красной карточки, таким образом не удалив футболиста с поля. Примечательно, что в момент фола Зайцев сам получил травму и покинул поле с помощью врачей.

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