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    Полузащитник «Брайтона» Сидуэлл: «У игроков «Арсенала» нет характера, бойцовских качеств и желания носить футболку команды»

    Теги Стивен Сидуэлл премьер-лига Англия Арсенал Брайтон

    Полузащитник «Брайтона» Стивен Сидуэлл раскритиковал игроков «Арсенала» после победы в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1).

    «Было то, о чем все говорят в последнее время. У них нет характера, бойцовских качеств, желания и страсти носить футболку команды. Это было видно в воскресенье.

    Перед игрой в подтрибунном помещении по их внешнему виду было видно, что они не готовы засучить рукава и выполнить работу.

    Еще до игры мы знали, что нам нужно хорошо начать матч. Знали, что будет жесткая игра.

    Все, что есть у игроков «Арсенала», – это талант и техника, и это тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе», – сказал Сидуэлл.

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