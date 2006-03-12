Полузащитник «Брайтона» Сидуэлл: «У игроков «Арсенала» нет характера, бойцовских качеств и желания носить футболку команды»

Полузащитник «Брайтона» Стивен Сидуэлл раскритиковал игроков после победы в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1).

«Было то, о чем все говорят в последнее время. У них нет характера, бойцовских качеств, желания и страсти носить футболку команды. Это было видно в воскресенье.

Перед игрой в подтрибунном помещении по их внешнему виду было видно, что они не готовы засучить рукава и выполнить работу.

Еще до игры мы знали, что нам нужно хорошо начать матч. Знали, что будет жесткая игра.

Все, что есть у игроков «Арсенала», – это талант и техника, и это тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе», – сказал Сидуэлл.