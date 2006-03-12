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    Контакт Левандовского с агентом Пини Захави рассчитан до закрытия летнего трансферного окна

    Теги Бавария бундеслига Германия Пини Захави Роберт Левандовски

    Контракт нападающего «Баварии» Роберта Левандовского с его  новым агентом Пини Захави рассчитан до закрытия летнего трансферного окна.

    Захави известен по работе над рекордным трансфером Рио Фердинанда из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед», кроме того, именно он консультировал Романа Абрамовича при покупке российским олигархом «Челси».

    Ранее после 10 лет сотрудничества 29-летний форвард расстался со своим бывшим представителем Цезарием Кухарским.

    На Левандовского претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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