Контакт Левандовского с агентом Пини Захави рассчитан до закрытия летнего трансферного окна

Контракт нападающего «Баварии» Роберта Левандовского с его новым агентом Пини Захави рассчитан до закрытия летнего трансферного окна.

Захави известен по работе над рекордным трансфером Рио Фердинанда из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед», кроме того, именно он консультировал Романа Абрамовича при покупке российским олигархом «Челси».

Ранее после 10 лет сотрудничества 29-летний форвард расстался со своим бывшим представителем Цезарием Кухарским.

На Левандовского претендуют «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».