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    Евгений Марков «Есть неудовлетворение от того, что сыграли вничью»

    Теги Динамо Москва Уфа Евгений Марков

    Нападающий «Динамо» Евгений Марков прокомментировал матч 21-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1), который состоялся в воскресенье в столице Башкортостана. По словам Маркова, он остался недоволен итоговым результатом.

    - Тяжелая игра, тяжелые погодные условия, тяжелое поле. Мы тренировались в Москве в минус 20, поэтому успели привыкнуть к холодной погоде. Была достаточно равная игра, «Уфа» — хорошая и организованная команда, с которой всегда тяжело приходится, тем более на ее поле.

    - Что было в эпизоде с пенальти?

    - Последовала подача с левого фланга, человек меня обхватил двумя руками, и я упал.

    - Как оцените свой дебют за «Динамо»? Все-таки гол забили.

    - Свои действия не буду оценивать, для этого есть болельщики и тренеры. А так — есть неудовлетворение от того, что сыграли вничью. Все-таки владели преимуществом в первом тайме. Обидно, что пропустили гол. Была недоконцентрация. Будем разбирать ошибки. Надеюсь, что в следующих играх такого не будет.

    - Календарь у вас дальше сложный — сплошные встречи с лидерами. Какой результат устроит?

    - Честно скажу: с топ-командами легче, потому что они сами играют и другим дают. У них больше свободных зон. Мне кажется, нам будет легче.

    - Как у вас звучит цель на сезон?

    - Не буду озвучивать. Нам нужно выигрывать в каждом матче.

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