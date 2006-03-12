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    Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили установить 6-метровые заборы на тренировочных площадках к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

    Теги сборная Южной Кореи сборная Англии болельщики сборная Коста-Рики ЧМ-2018

    Оргкомитет чемпионата мира по футболу обратился в Комитет по строительству с просьбой рассмотреть вопрос о возведении шестиметрового забора вокруг тренировочных площадок в Санкт-Петербурге.  

    Об этом рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Сергей Климов.

    «В рамках обращения от оргкомитета [чемпионата мира] в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз.

    Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений. В настоящее высота ограждений составляет два метра», – сказал Климов.

    Чиновник также добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске. Все эти города входят в состав Санкт-Петербурга.

     

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