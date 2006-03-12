СКА не смог заявить экс-нападающего «Урала» Конате

Бывший нападающий Мохамед Конате не смог присоединиться к хабаровскому СКА.

Комитет РФС по статусу игроков отказал в регистрации ивуарийца вне регистрационного периода.

20-летний Конате, агентом которого является Дмитрий Селюк, выступал за «Урал» с 2016 по 2017 год, в он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями, а в феврале 2017-го контракт с ним был расторгнут.

Позже он числился в «Кайрате» и «Гомеле», но не играл в матчах чемпионатов. Статистику футболиста можно изучить здесь.