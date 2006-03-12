Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    СКА не смог заявить экс-нападающего «Урала» Конате

    Теги премьер-лига Россия РФС Урал СКА Хабаровск Дмитрий Селюк Мохамед Конате

    Бывший нападающий «Урала» Мохамед Конате не смог присоединиться к хабаровскому СКА.

    Комитет РФС по статусу игроков отказал в регистрации ивуарийца вне регистрационного периода.

    20-летний Конате, агентом которого является Дмитрий Селюк, выступал за «Урал» с 2016 по 2017 год, в РФПЛ он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями, а в феврале 2017-го контракт с ним был расторгнут.

    Позже он числился в «Кайрате» и «Гомеле», но не играл в матчах чемпионатов. Статистику футболиста можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться