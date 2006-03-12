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    Эден Азар: «Я бы не коснулся мяча, даже если бы мы играли с «Сити» три часа»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Эден Азар

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением о поражении от «Манчестер Сити» (0:1).

    «Я бы не коснулся мяча, даже если бы мы играли три часа, несмотря на то, что в последние 10-15 минут матча мы стали играть получше. Мы играем лучше, когда мы с мячом, но в этом матче мы были вынуждены так поступить.

    Лично мне довольно сложно играть, когда получаешь мяч 3 раза за игру. Но когда у нас был мяч, нам нужно было обращаться с ним получше, а мы ошибались.

    Я старался прыгать в борьбе за мяч, но было тяжело бороться с Отаменди и Лапортом. Мы сыграли без сильных сторон. С Моратой или Жиру было бы куда проще бороться за лонгболлы. Я сделал все возможное. Конте поставил меня в центр нападения, я действовал на максимуме, но провел не лучший матч. 

    В матче с «Барселоной» у нас были шансы, но сегодня совсем нет. Было тяжело выйти из-под их прессинга. Как только ты получал мяч, моментально 3-4 человека на тебя набрасывались.

    Ну и мы запороли несколько простых передач. Мы провели не очень удачный матч в командном плане, но нам нужно поработать получше на следующей неделе», – сказал Азар.

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