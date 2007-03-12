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    Спортдиректор РФПЛ: «Решение по переходу Канунникова в другой клуб будет принимать РФС»

    Теги Рубин премьер-лига Россия РФС РФПЛ СКА Хабаровск Максим Канунников Виктор Пышкин

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин не смог объяснить ситуацию с форвардом Максимом Канунниковым, который расторг контракт с «Рубином» после закрытия трансферного окна.

    Сообщалось, что Каннуников перейдет в хабаровский СКА.

    «Пока у нас нет информации, куда пойдет Каннуников, он не является игроком «Рубина». Пока по нему заявок нет.

    Мы не принимаем решения, имеет он право перейти в другой клуб или нет, это делает РФС. У нас есть два регистрационных периода, и в это время никаких документов по нему не поступало», – сказал Пышкин.

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