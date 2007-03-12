Спортдиректор РФПЛ: «Решение по переходу Канунникова в другой клуб будет принимать РФС»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин не смог объяснить ситуацию с форвардом , который расторг контракт с «Рубином» после закрытия трансферного окна.

Сообщалось, что Каннуников перейдет в хабаровский СКА.

«Пока у нас нет информации, куда пойдет Каннуников, он не является игроком . Пока по нему заявок нет.

Мы не принимаем решения, имеет он право перейти в другой клуб или нет, это делает . У нас есть два регистрационных периода, и в это время никаких документов по нему не поступало», – сказал Пышкин.