Спортдиректор РФПЛ: «Решение по переходу Канунникова в другой клуб будет принимать РФС»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин не смог объяснить ситуацию с форвардом Максимом Канунниковым, который расторг контракт с «Рубином» после закрытия трансферного окна.
Сообщалось, что Каннуников перейдет в хабаровский СКА.
«Пока у нас нет информации, куда пойдет Каннуников, он не является игроком «Рубина». Пока по нему заявок нет.
Мы не принимаем решения, имеет он право перейти в другой клуб или нет, это делает РФС. У нас есть два регистрационных периода, и в это время никаких документов по нему не поступало», – сказал Пышкин.