Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Гари Невилл: «Челси» играл против «Ман Сити» как манекены. На это было больно смотреть»

    Теги Гари Невилл Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия

    Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру «Челси» в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

    «Игроки «Челси» явно не были смелыми. Год за годом мы видим, как команды все глубже и глубже играют против заметно превосходящего их соперника.

    Я критиковал «Ньюкасл» за их игру против «Сити» на Рождество, но то, что устроил «Челси», – ужасно. Это неприемлемо для игры в рамках АПЛ. Это не имеет никакого отношения к силе и форме соперника, это их отношение. Ни на какую подсознательную долю я не могу согласиться с таким футболом.

    Посмотрите – они, как манекены, просто смотрели за тем, как играет «Манчестер Сити». На это больно смотреть. Это просто неприемлемо», – сказал Невилл.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться