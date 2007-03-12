Гари Невилл: «Челси» играл против «Ман Сити» как манекены. На это было больно смотреть»

Эксперт Sky Sports Гари Невилл раскритиковал игру в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

«Игроки явно не были смелыми. Год за годом мы видим, как команды все глубже и глубже играют против заметно превосходящего их соперника.

Я критиковал за их игру против «Сити» на Рождество, но то, что устроил «Челси», – ужасно. Это неприемлемо для игры в рамках АПЛ. Это не имеет никакого отношения к силе и форме соперника, это их отношение. Ни на какую подсознательную долю я не могу согласиться с таким футболом.

Посмотрите – они, как манекены, просто смотрели за тем, как играет . На это больно смотреть. Это просто неприемлемо», – сказал Невилл.