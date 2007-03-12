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    Линекер: «Месси не только бомбардир, а еще и дриблер, и распасовщик. Это делает его лучшим»

    Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Гари Линекер примера Испания

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец во вчерашнем матче забил свой 600-й гол в карьере.

    — Месси забил свой 600-й гол для победы над «Атлетико» и, конечно же, победы «Барселоны» в Ла Лиге. Если бы он был просто бомбардиром, то это было бы удивительно, но тот факт, что он также лучший дриблер, которого я когда-либо видел, и отличный распасовщик, какого я когда-либо видел, делает его лучшим игроком, которого я когда-либо видел, — написал Линекер в Твиттере.

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