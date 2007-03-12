Линекер: «Месси не только бомбардир, а еще и дриблер, и распасовщик. Это делает его лучшим»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение лидером «Барселоны» Лионелем Месси. Аргентинец во вчерашнем матче забил свой 600-й гол в карьере.

— Месси забил свой 600-й гол для победы над «Атлетико» и, конечно же, победы «Барселоны» в Ла Лиге. Если бы он был просто бомбардиром, то это было бы удивительно, но тот факт, что он также лучший дриблер, которого я когда-либо видел, и отличный распасовщик, какого я когда-либо видел, делает его лучшим игроком, которого я когда-либо видел, — написал Линекер в Твиттере.