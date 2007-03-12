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    Точилин о поражении от «Крыльев Советов»: «Наши индивидуальные ошибки и мастерство соперника привели к такому результату»

    Теги Крылья Советов Александр Точилин ФНЛ Динамо Санкт-Петербург

    Главный тренер питерского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о поражении от «Крыльев Советов» (1:3).

    – При равной игре, к сожалению, уступили. Индивидуальные ошибки одной команды и индивидуальное мастерство другой дали такой результат. В начале второго тайма даже играли с преимуществом, сравняли счет, но после второго гола исправить ситуацию заменами не получилось.

    - Как оцениваете игру новичков – Дворникова и Ходжаниязова?

    – Пока рано их оценивать. Последний провел в целом достаточно хороший матч. Что касается Дворникова, раз я сказал, что замены сегодня не сработали, будем ждать от него более качественной игры в следующих играх, – сказал Точилин.

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