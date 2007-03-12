Точилин о поражении от «Крыльев Советов»: «Наши индивидуальные ошибки и мастерство соперника привели к такому результату»

Главный тренер питерского Александр Точилин поделился мнением о поражении от (1:3).

– При равной игре, к сожалению, уступили. Индивидуальные ошибки одной команды и индивидуальное мастерство другой дали такой результат. В начале второго тайма даже играли с преимуществом, сравняли счет, но после второго гола исправить ситуацию заменами не получилось.

- Как оцениваете игру новичков – Дворникова и Ходжаниязова?

– Пока рано их оценивать. Последний провел в целом достаточно хороший матч. Что касается Дворникова, раз я сказал, что замены сегодня не сработали, будем ждать от него более качественной игры в следующих играх, – сказал Точилин.