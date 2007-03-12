Хайнкес о разгроме «Фрайбурга»: «Бавария» провела один из лучших матчей в сезоне»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча чемпионата Германии с «Фрайбургом» (4:0).

«Зная о том, как играет дома , этот результат можно назвать очень хорошим. Сегодня мы показали великолепную игру по всем параметрам. Мы умело действовали на опережение, когда было необходимо, отходили назад и успокаивали игру. Мы очень хорошо распределяли пространство на поле.

С футбольной точки зрения, мы играли первоклассно. Сегодня я очень доволен командой, мы провели один из лучших матчей в сезоне», – сказал Хайнкес.