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    Хайнкес о разгроме «Фрайбурга»: «Бавария» провела один из лучших матчей в сезоне»

    Теги Бавария Юпп Хайнкес бундеслига Германия Фрайбург

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес подвел итоги матча чемпионата Германии с «Фрайбургом» (4:0).

    «Зная о том, как играет дома «Фрайбург», этот результат можно назвать очень хорошим. Сегодня мы показали великолепную игру по всем параметрам. Мы умело действовали на опережение, когда было необходимо, отходили назад и успокаивали игру. Мы очень хорошо распределяли пространство на поле.

    С футбольной точки зрения, мы играли первоклассно. Сегодня я очень доволен командой, мы провели один из лучших матчей в сезоне», – сказал Хайнкес.

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