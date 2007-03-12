Станислав Черчесов: «Отсутствие Неймара – удар по ажиотажу. Но не по нашей подготовке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к тому, что форвард «ПСЖ» не сможет сыграть из-за травмы за национальную команду Бразилии в товарищеском матче с россиянами 23 марта.

- Расстроены ли, что не сможет сыграть против России в «Лужниках»?

– Абсолютно нет. У бразильцев своя подготовка, у нас – своя. Да, для общего ажиотажа, для аудитории, для масс-медиа его отсутствие – потеря. Но нас это касается в меньшей степени. Общий класс бразильцев, блестяще прошедших отборочный цикл, от отсутствия Неймара вряд ли принципиально снизится. А опыт игры против мировых суперзвезд мы получили прошлой осенью с Аргентиной во главе с Месси и с Испанией.

– Вам нужно в первую очередь искать противоядие от тех, кто будет действовать против России от обороны. В чем кроме проверки на высшем уровне тактическая польза таких встреч?

– Надо и в них пробовать забирать инициативу в свои руки – хотя бы в каких-то отрезках матчей. С Аргентиной это не получилось. С Испанией все выглядело несколько по-другому. В матчах с Бразилией и Францией надо наращивать то, что мы увидели в матче с испанцами, — сказал Черчесов.