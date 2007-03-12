Юрий Красножан: «Перестраиваем игру «Химок». Победили «Волгарь» за счет характера»

Главный тренер «Химок» Юрий Красножан подвел итоги матча с «Волгарем» (2:0).

– В целом непростая игра, как и ожидалось. Целостной игры пока от ребят требовать сложно, но неплохо сыграли в обороне. Возможно, нам помог быстрый гол. Но надо отдать должное и «Волгарю», ребята старались. И вообще с учетом тех трудностей, которые сейчас команду преследуют, команда выглядела неплохо.

Благодарен своим ребятам за проявленный характер. Перестройка игры идет, и нужно объективно больше времени, чем мы имели во время подготовки к этому матчу. Но за счет характера победили.

– Сможет ли Поярков достойно заменить ушедшего зимой Тюнина?

– Он уже это делает. Хотя, конечно, Тюнин – это потеря для «Химок», – сказал Красножан.

После 26 туров занимают в таблице ФНЛ 10-е место.