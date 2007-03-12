Юрий Красножан: «Перестраиваем игру «Химок». Победили «Волгарь» за счет характера»

Главный тренер «Химок» Юрий Красножан подвел итоги матча ФНЛ с «Волгарем» (2:0).
– В целом непростая игра, как и ожидалось. Целостной игры пока от ребят требовать сложно, но неплохо сыграли в обороне. Возможно, нам помог быстрый гол. Но надо отдать должное и «Волгарю», ребята старались. И вообще с учетом тех трудностей, которые сейчас команду преследуют, команда выглядела неплохо.
Благодарен своим ребятам за проявленный характер. Перестройка игры идет, и нужно объективно больше времени, чем мы имели во время подготовки к этому матчу. Но за счет характера победили.
– Сможет ли Поярков достойно заменить ушедшего зимой Тюнина?
– Он уже это делает. Хотя, конечно, Тюнин – это потеря для «Химок», – сказал Красножан.
После 26 туров «Химки» занимают в таблице ФНЛ 10-е место.