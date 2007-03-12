Оливье Жиру: «В «Челси» нет кризиса. Все игроки поддерживают Конте»

Форвард Оливье Жиру высказался после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в матче АПЛ.

«Конечно, мы поддерживаем Конте. У меня нет в этом никаких сомнений. Это не кризис. С «МЮ» (1:2) и «Ман Сити» мы играли на выезде. Конечно, мы могли добиться большего, но это были не рядовые матчи.

Результаты нас не устроили, но сейчас неуместно спрашивать, поддерживаем мы тренера или нет. Конечно, мы все стоим за него горой.

Уик-энд получился для нас неудачным, ведь наши конкуренты выиграли, но впереди еще девять туров. Будем верить до конца, к тому же соперники будут играть между собой.

Нам нужно идти шаг за шагом, сосредоточиться на том, чтобы выиграть ближайший матч. Мы должны набрать ход и занять четвертое место», – сказал Жиру.