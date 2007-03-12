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    Дмитрий Комбаров: «Это в Самаре было холодно, а с «Локо» – жарко. Я аж вспотел»

    Теги Спартак Локомотив Дмитрий Комбаров премьер-лига Россия

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью в матче 21-го тура чемпионата России с«Локомотивом» (0:0).

    «Играть ли в такую погоду – хороший вопрос. Выбора нет, потому что если переносить дерби, то после этого пришлось бы переносить еще 2-3 матча. Погода обещает быть такой же холодной. Куда их засунуть – проблема.

    Но это реалии нашего климата. В таких условиях тяжело раскрыть свой потенциал. Снега много, мяч скользкий, и он не летит, а как ледышка. Но все играют в одинаковых условиях, нечего жаловаться. Ха, да это в Самаре было холодно, а с «Локо» – даже жарко. Я аж вспотел.

    Конечно, мы рассчитывали на большее, выходили играть на победу. Если взять моменты «Локомотива» в первом тайме, то это два штрафных. Фернандеш хорошо их исполняет. Но это не комбинационная игра, а стандартные положения. Мы же создавали моменты через пас. У Самедова был момент, когда Игнатьев вытащил из пустых ворот. В первом тайме шла равная игра, во втором мы имели преимущество», – сказал Комбаров.

    Напомним, ранее был отменен матч 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» из-за низкой температуры. За час до игры термометр показал -15 градусов.

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