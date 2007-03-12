Константин Зырянов: «Работаем над тем, чтобы сохранить «Зенит-2» в ФНЛ»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче ФНЛ.
— Где-то не повезло нам, где-то не повезло «Балтике». Хорошие моменты были и у них, и у нас. Получился такой весенне-зимний футбол.
— Довольны своим дебютом?
— Да. Мы одержали победу в непростом матче. В бытность футболистом я ни разу не выигрывал в Калининграде.
— У вас сегодня не возникало желания выйти на поле?
— Нет, ребята и без меня хорошо справлялись.
— Ваше отношение к судейству сегодня?
— Это моя дебютная пресс-конференция, давайте не будем обсуждать эту тему. Я буду стараться придерживаться такой позиции и в будущем. Судья отдельно, игра — отдельно.
— У вас было волнение перед матчем?
— Конечно. Даже сильнее, чем когда я был футболистом.
— Для вас имеет значение, вылетит команда или нет?
— Конечно. Мы работаем над тем, чтобы сохранить «Зенит-2» в ФНЛ.
— Сегодня гол забил ваш коллега и, может, друг — Анюков. Он выполняет роль дядьки?
— Мы все его поздравляем, это его дебют в ФНЛ. Он дебютировал даже лучше, чем я. Такой человек нам очень нужен. Молодежь должна расти рядом с таким игроком, — сказал Зырянов.
После 26 туров питерцы занимают в таблице ФНЛ 17-е место.