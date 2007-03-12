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    baltika

    Константин Зырянов: «Работаем над тем, чтобы сохранить «Зенит-2» в ФНЛ»

    Теги Константин Зырянов ФНЛ Балтика Зенит-2

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в матче ФНЛ.

    — Где-то не повезло нам, где-то не повезло «Балтике». Хорошие моменты были и у них, и у нас. Получился такой весенне-зимний футбол.

    — Довольны своим дебютом?

    — Да. Мы одержали победу в непростом матче. В бытность футболистом я ни разу не выигрывал в Калининграде.

    — У вас сегодня не возникало желания выйти на поле?

    — Нет, ребята и без меня хорошо справлялись.

    — Ваше отношение к судейству сегодня?

    — Это моя дебютная пресс-конференция, давайте не будем обсуждать эту тему. Я буду стараться придерживаться такой позиции и в будущем. Судья отдельно, игра — отдельно.

    — У вас было волнение перед матчем?

    — Конечно. Даже сильнее, чем когда я был футболистом.

    — Для вас имеет значение, вылетит команда или нет?

    — Конечно. Мы работаем над тем, чтобы сохранить «Зенит-2» в ФНЛ.

    — Сегодня гол забил ваш коллега и, может, друг — Анюков. Он выполняет роль дядьки?

    — Мы все его поздравляем, это его дебют в ФНЛ. Он дебютировал даже лучше, чем я. Такой человек нам очень нужен. Молодежь должна расти рядом с таким игроком, — сказал Зырянов.

    После 26 туров питерцы занимают в таблице ФНЛ 17-е место.

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