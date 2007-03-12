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    Спортивный директор «ПСЖ»: «Главное – здоровье Неймара, поэтому решили провести операцию»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Антеру Энрике

    Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике поделился мнением о травме нападающего Неймара.

    «Понятно, что отсутствие Неймара не будет позитивным моментом. Он лучший в мире по игре на поле. Его помощь фантастична. Но он может помочь команде, не находясь на поле, благодаря своей силе духа и отношениями с другими игроками, болельщиками, клубом.

    Мы все обсуждали с врачами «ПСЖ» и сборной Бразилии, а также с его семьей.

    Иногда мы не соглашались, но главное – его здоровье, поэтому мы приняли решение о проведении операции. Мы хотим лучшего для игроков, а не только для Неймара, и в конце концов было решено делать операцию, споров не было», – сказал Энрике.

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