Спортивный директор «ПСЖ»: «Главное – здоровье Неймара, поэтому решили провести операцию»

Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике поделился мнением о травме нападающего .

«Понятно, что отсутствие Неймара не будет позитивным моментом. Он лучший в мире по игре на поле. Его помощь фантастична. Но он может помочь команде, не находясь на поле, благодаря своей силе духа и отношениями с другими игроками, болельщиками, клубом.

Мы все обсуждали с врачами и сборной Бразилии, а также с его семьей.

Иногда мы не соглашались, но главное – его здоровье, поэтому мы приняли решение о проведении операции. Мы хотим лучшего для игроков, а не только для Неймара, и в конце концов было решено делать операцию, споров не было», – сказал Энрике.