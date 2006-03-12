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    Сергей Семак: «Необязательный пенальти внес коррективы в игру»

    Теги Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Уфа Сергей Лапочкин Евгений Марков Джемал Табидзе

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак дал комментарии по окончании игры с «Динамо» (1:1) в 21-м туре премьер-лиги.

    «Достаточно интересный получился матч, было достаточное количество подходов. Был необязательный пенальти, который внес коррективы в игру.

    С одной стороны – хорошо, что сравняли, с другой – неплохо играли, особенно в первом тайме.

    Было достаточное количество неплохих атак, которые нужно было доводить до завершения. Наверное, где-то не хватило последнего паса», – сказал Семак в эфире канала «Наш футбол».

    Арбитр Сергей Лапочкин назначил пенальти за фол защитника Джемала Табидзе на нападающем Евгении Маркове. Форвард сам реализовал одиннадцатиметровый.

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