«Уфа» – «Динамо» – 1:1. Марков забил первый гол за гостей

В матче 21-го тура премьер-лиги «Уфа» на стадионе «Нефтяник» поделила очки с «Динамо» (1:1).
Нападающий Евгений Марков забил гол в дебютном матче за московскую команду.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 марта, 14.00, «Нефтяник»
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Уфа –
Беленов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 74), Фатаи.
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Динамо –
Шунин, Рауш, Рыков, Шуньич, Козлов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.