«Уфа» – «Динамо» – 1:1. Марков забил первый гол за гостей

В матче 21-го тура премьер-лиги «Уфа» на стадионе «Нефтяник» поделила очки с (1:1).

Нападающий Евгений Марков забил гол в дебютном матче за московскую команду.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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