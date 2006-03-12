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    «Уфа» – «Динамо» – 1:1. Марков забил первый гол за гостей

    Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Уфа Евгений Марков Иван Пауревич

    В матче 21-го тура премьер-лиги «Уфа» на стадионе «Нефтяник» поделила очки с «Динамо» (1:1).

    Нападающий Евгений Марков забил гол в дебютном матче за московскую команду.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Уфа – Динамо 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 14.00, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17, пенальти Марков, 1:1 – 51 Пауревич.
    УфаБеленов, Тумасян, Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йокич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обляков, 74), Фатаи.
    ДинамоШунин, Рауш, Рыков, Шуньич, Козлов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.
    Предупреждения:
    Неделчару (46), Соу (70).

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