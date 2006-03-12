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    «Барселона» победила «Атлетико» благодаря голу Месси

    Теги Барселона Атлетико примера Испания

    В матче 27-го тура примеры «Барселона» на «Камп Ноу» победила «Атлетико» (1:0).

    Единственный гол в матче забил нападающий каталонского клуба Лионель Месси.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Барселона – Атлетико 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 26 Месси.
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Коутиньо (Паулиньо, 84), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Месси, Суарес.
    АтлетикоОблак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 75), Сауль, Парти, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диего Коста.
    Предупреждения:
    Месси (30), Врсалько (31), Хименес (57), Ракитич (69).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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