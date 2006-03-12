«Барселона» победила «Атлетико» благодаря голу Месси

В матче 27-го тура примеры «Барселона» на «Камп Ноу» победила «Атлетико» (1:0).
Единственный гол в матче забил нападающий каталонского клуба Лионель Месси.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 марта, 18.15, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 26 Месси.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Коутиньо (Паулиньо, 84), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Месси, Суарес.
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Атлетико –
Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 75), Сауль, Парти, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диего Коста.