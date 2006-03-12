Клубы АПЛ не планируют вводить видеоповторы в следующем сезоне лиги

Клубы АПЛ не планируют вводить видеоповторы в премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает BBC.

У них есть вопросы по поводу эффективности работы системы VAR. Сейчас она используется в Кубке Англии и Кубке лиги.

Широкий резонанс вызвал матч между «Тоттенхэмом» и «Рочдейлом» (6:1), когда во время игры дважды были задействованы видеоповторы, а гол с пенальти был отменен, так как Сон Хын Мин остановился во время разбега

Отмечается, что клубы могут быть согласны на использование системы только при спорных вопросах в ключевых эпизодах, которые могут повлиять на исход матча.

Маурисио Почеттино: «Матч с «Рочдейлом» получился сложным из-за видеоповторов»