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    Клубы АПЛ не планируют вводить видеоповторы в следующем сезоне лиги

    Теги премьер-лига Англия Кубок Англии видеоповторы

    Клубы АПЛ не планируют вводить видеоповторы в премьер-лиге в следующем сезоне, сообщает BBC.

    У них есть вопросы по поводу эффективности работы системы VAR. Сейчас она используется в Кубке Англии и Кубке лиги.

    Широкий резонанс вызвал матч между «Тоттенхэмом» и «Рочдейлом» (6:1), когда во время игры дважды были задействованы видеоповторы, а гол с пенальти был отменен, так как Сон Хын Мин остановился во время разбега

    Отмечается, что клубы могут быть согласны на использование системы только при спорных вопросах в ключевых эпизодах, которые могут повлиять на исход матча.

    Маурисио Почеттино: «Матч с «Рочдейлом» получился сложным из-за видеоповторов»

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